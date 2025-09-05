Европа сделала огромную ошибку, отстранившись от России в ущерб собственным интересам, считает президент ассоциации "Ломбардия - Россия"

РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Евросоюз и его лидеры - политические, стратегические и экономические карлики по сравнению с новыми нарождающимися конгломератами, главным образом в Азии, с участием России. Как сказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент ассоциации "Ломбардия - Россия", бывший ответственный за отношения с РФ итальянской партии "Лига" Джанлука Савоини, Европа сделала огромную ошибку, отстранившись от России в ущерб собственным интересам, и оказалась "вне истории".

"Правительства стран ЕС - политические, стратегические и экономические карлики по сравнению с новыми нарождающимися конгломератами, по сравнению с США, хоть и со всеми их проблемами, но главным образом азиатскими государствами и Россией, а также латиноамериканскими странами, теми, кто составляют глобальный Юг. Европа вне истории в настоящий момент, она больше не является "маяком цивилизации", она утратила и экономическую мощь и превратилась в карлика на фоне нового многополярного мира, который мы видели сейчас в Китае", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) были представлены страны, в которых проживает две трети мирового населения. "Они говорят, что не хотят больше иметь дело с теми, кто пытается навязывать свои правила и занимается травлей. Раньше такие страны, как Франция и Германия, пытались прессовать Европу, но сейчас пытаются распространить эту практику на весь мир, не отдавая себе отчет, что не имеют никакого значения. И достаточно посмотреть на выражение лица президента США Дональда Трампа, когда он общается с европейскими лидерами, он считает ЕС чем-то эфемерным", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, закат Европы происходит по ее собственному желанию и согласию, потому что "ЕС не думает о реальных интересах своих граждан, но представляет интересы узких элит, которые не хотят сближения ЕС с Россией и пытаются противопоставлять себя Китаю". Он отметил, что вместо сохранения хороших отношений с РФ, взаимовыгодных с экономической, геополитической точек зрения и для поддержания безопасности, Европа вынуждена отстраняться, поскольку США не хотят развитого евроазиатского континента. Он заметил, что идея сильной Евразии появилась еще после Второй мировой войны и выражалась ведущими европейскими политиками того времени. Савоини отметил, что агрессивная риторика, слова угроз и пропаганда, скрывающая правду, исходит от Запада.

События в Китае

31 августа - 1 сентября в Тяньцзине проходил саммит ШОС с участием президента РФ Владимира Путина. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

3 сентября Национально-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали лидер КНР Си Цзиньпин, Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.