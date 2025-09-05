Памятник поэту стал бы идеальным средством культурной связи между двумя странами, отметил председатель Демократической народной партии

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Депутат черногорской Скупщины (парламента), председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич в ходе встречи с послом РФ в Черногории Александром Лукашиком попросил его о содействии в установке в стране памятника русскому поэту Сергею Есенину.

"Учитывая важность и влияние поэзии Есенина на поколения черногорских читателей и поклонников, Кнежевич обратился к послу Лукашику с просьбой к официальным учреждениям культуры России рассмотреть возможность передачи в дар муниципалитету Зета памятника Сергею Есенину, поскольку его родная Рязань и самый молодой муниципалитет Черногории очень похожи своей природной красотой, и памятник вечному мечтателю русской поэзии стал бы идеальным средством культурной связи между нашими странами", - говорится в заявлении на странице Кнежевича в Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Депутат также подарил российскому послу портрет Есенина по случаю 130-летия со дня рождения русского поэта.

Сергей Есенин (21 сентября 1895 - 28 декабря 1925) - русский поэт, одна из крупнейших личностей Серебряного века. В разные периоды творчества в его стихотворениях находили отражение социал-демократические идеи, образы революции и Родины, деревни и природы, любви и поиска счастья.