Руководитель Партии социалистов сравнил действия молдавского президента с опытом бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили

ТБИЛИСИ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Майя Санду ведет Молдавию по пути Михаила Саакашвили, который втянул Грузию в войну. Об этом заявил бывший президент, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Чтобы понять, на краю какой пропасти стоит Молдова, достаточно сравнить действия Майи Санду с опытом Михаила Саакашвили в Грузии. Сначала Саакашвили убедил грузин, что путь в ЕС реален, нужно лишь полностью его поддержать. Когда появились противники - он назвал их "антидемократическими силами", которых нельзя победить в рамках закона, а значит, нужны репрессии. Так начались аресты без судов и давление на оппозицию. Затем Саакашвили обвинил Россию во всех внутренних проблемах Грузии и втянул страну в войну. Грузия потеряла территории, экономику и стабильность. Молдова сегодня - на том же пути, а Санду - тот же Саакашвили. Санкции, репрессии, уничтожение оппозиции и СМИ - все это выдается за "движение к ЕС". На деле путь в ЕС превращается в диктатуру, где под предлогом демократии игнорируются законы и права", - написал Додон в своем телеграм-канале.

Он призвал граждан Молдавии извлечь уроки из опыта грузин. "За красивыми обещаниями ЕС может скрываться война. В Евросоюзе Молдову никто не ждет. Майя Санду об этом знает. Ее задача - довести страну до конфликта, а сама она будет в безопасности на Западе", - подчеркнул Додон.

После победы на президентских выборах 2020 года Санду предложила использовать опыт Саакашвили, отметив, что намерена привлечь иностранцев к реформе юстиции. Она неоднократно встречалась с Саакашвили, а когда его арестовали, несколько раз призывала власти Грузии освободить его. В ответ глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Санду должна позаботиться о экс-президенте Додоне, который полгода провел под домашним арестом, после того как против него возбудили ряд уголовных дел, обвинив в государственной измене, коррупции, незаконном финансировании партии и других тяжких преступлениях, которые так и не были доказаны.