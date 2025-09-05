Член ЦИК Молдавии Филипов заявил о попытках запугивания при организации выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман в свою очередь опровергла обвинения, отметив, что "озвучивание противоположной позиции в ходе обсуждений не является давлением"

КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Вадим Филипов заявил, что неоднократно подвергался запугиванию со стороны других членов комиссии при организации парламентских выборов.

"Эти действия я квалифицирую как попытки запугивания и оказание давления на меня, как члена ЦИК в связи с позицией, которую я занимаю по рассматриваемым вопросам", - заявил Филипов перед началом заседания комиссии, которое транслировалось пресс-службой ведомства. Председатель ЦИК Анжелика Караман опровергла обвинения, отметив, что "озвучивание противоположной позиции в ходе обсуждений не является давлением".

Центризбирком Молдавии состоит из девяти человек, шесть из которых назначали по согласованию с действующим руководством страны в лице президента Майи Санду и контролирующей парламент и правительство Партии действия и солидарности (ПДС). В Молдавии на 28 сентября запланированы выборы в парламент. Полномочия главы государства в стране ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством.

Эта избирательная кампания, как и прошлогодние президентские выборы, проходит довольно сложно для оппозиции, которая лишена доступа к СМИ и подвергается гонениям. От выборов был отстранен популярный в республике оппозиционный блок "Победа", который критикует политику конфронтации с Москвой действующего правительства.

Согласно опросам общественного мнения, прозападная ПДС может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции к ПДС выступает Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов. В парламент также проходит прозападный блок "Альтернатива", который составили "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс". Шансы есть также у "Нашей партии".