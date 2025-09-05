Беседа продолжалась полтора часа

БРАТИСЛАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Зеленским в Ужгороде завершилась. Об этом сообщил словацкий телеканал TA-3.

На встрече Фицо и Зеленского, согласно телеканалу, также присутствовал глава Евросовета Антониу Кошта. Она продолжалась полтора часа. Ожидается пресс-конференция словацкого премьера и Зеленского. Они должны проинформировать об итогах переговоров.

Фицо впервые встретился с Зеленским. В состав словацкой делегации в Ужгороде входят вице-премьер и министр экономики республики Дениса Сакова и глава МИД Юрай Бланар.