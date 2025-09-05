Дэвида Лэмми сменит Иветт Купер, которая возглавляет МВД страны

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 5 сентября проведет перестановки в правительстве. Как сообщила журналист газеты The Guardian Пиппа Крерар в X со ссылкой на правительственные источники, глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми потеряет свой пост.

По ее информации, новым руководителем Форин оффиса станет Иветт Купер, которая возглавляет МВД страны. Предполагается, что новым министром внутренних дел станет Шабана Махмуд, которая занимает должность главы Минюста.

В свою очередь телеканал Sky News указал, что Лэмми станет новым министром юстиции и займет пост заместителя премьер-министра. 5 сентября Анджела Рэйнер подала в отставку с должности заместителя Стармера из-за скандала с неуплатой налогов.