CBS: Трамп подпишет рестрикции против незаконно удерживающих граждан США стран

По данным телекомпании, американский президент указом введет понятие "стран-спонсоров незаконного задержания", что позволит Вашингтону применять наказание в отношении таких государств

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о возможности введения рестрикций в отношении стран, незаконно удерживающих американских граждан. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп своим указом введет понятие "стран-спонсоров незаконного задержания", что позволит американской администрации "применять наказание в отношении государств, незаконно задерживающих или удерживающих в заложниках американских граждан". Как отмечает CBS, мера будет направлена на то, чтобы "сократить число американцев, совершающих поездки в такие страны, а также подтолкнуть лидеров этих стран к немедленному освобождению удерживаемых там американцев".

CBS поясняет, что новый механизм разработан по аналогии с процедурой признания стран спонсорами терроризма. Он наделит Госдепартамент инструментами для введения рестрикций в отношении стран, "использующих задержание граждан США в качестве политического рычага давления". Не исключено, что Госдеп сможет ограничить список государств, для поездки в которые может быть использован американский паспорт.