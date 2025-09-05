В свою очередь Владимир Зеленский рассказал премьеру Словакии о работе с президентом США Дональдом Трампом и лидерами коалиции желающих

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с Владимиром Зеленским в Ужгороде проинформировал его о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в Китае.

"Мы обсудили с Фицо ключевые темы, то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии. Я проинформировал о нашем разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих. Премьер Фицо рассказал о своих контактах в Китае", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

"Важно, чтобы двустороннее сотрудничество со Словакией в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", - отметил Зеленский.

2 сентября Фицо заявил, что на встрече с Зеленским поделится с ним своими выводами о перспективах завершения конфликта на Украине, которые сделал в ходе встречи с Путиным.