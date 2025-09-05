Украина с января прекратила транзит российского газа через свою территорию, однако поставки нефти в Словакию и Венгрию осуществлялись через нефтепровод "Дружба"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ, поступающие из России. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. Слова Зеленского приводит агентство Укринформ.

"Мы с премьер-министром Словацкой Республики господином Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка", - сказал Зеленский.

Украина с января 2025 года прекратила транзит российского газа через свою территорию, однако поставки нефти в Словакию и Венгрию осуществлялись через нефтепровод "Дружба". 4 и 22 августа ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. 22 августа они направили письмо в Брюссель. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились.