В Раде предложили запретить на Украине мультфильм "Маша и Медведь"

Депутат Ярослав Юрчишин увидел в нем российскую пропаганду

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин увидел в мультфильме "Маша и Медведь" российскую пропаганду и предложил запретить его на Украине. Об этом он написал в колонке издания "24-й канал".

"Я уже направил обращение в Центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и Службу безопасности [Украины]. Главный месседж - заблокировать на территории Украины канал "Маша и Медведь", - сообщил депутат.

Парламентарий приводит в пример статью в издании The Times, где девочку Машу сравнивают с президентом России Владимиром Путиным, и статью газеты Helsingin Sanomat, где утверждается, что Медведь символизирует Россию. По мнению Юрчишина, российский мультфильм ловко сочетает элементы пропаганды и развлекательного контента.

Далее украинский законодатель приводит "буквальные примеры пропаганды". Среди них демонстрация самовара, который является частью российской культуры, игра на балалайке в качестве фоновой музыки в мультфильме и надетая на Машу в одной из серий фуражка с красной звездой.

На Украине с 2014 года проводится курс на вытеснение русской культуры и блокировки российского контента. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни и потреблять русскоязычный контент, что постоянно становится поводом для конфликтов.