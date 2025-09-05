Занимавший этот пост Дэвида Лэмм стал заместителя премьер-министра и министра юстиции

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Экс-министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер назначена на должность главы МИД. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Кира Стармера.

"Достопочтенная Иветт Купер [назначена] на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития", - сказано в нем. 56-летняя Купер сменила на посту руководителя Форин оффиса Дэвида Лэмми, который был назначен на должность заместителя премьер-министра и министра юстиции. Освободившийся пост главы МВД страны заняла Шабана Махмуд, ранее возглавлявшая Минюст.

Купер является одним из самых опытных политиков в кабмине Стармера. Она успела поработать еще в правительстве Гордона Брауна, где была заместителем министра финансов в 2008-2009 годах, а также министром труда и пенсий в 2009-2010 годах. Когда Лейбористская партия находилась в оппозиции, Купер курировала вопросы внутренней безопасности и борьбы с преступностью. Так, она была теневым главой МВД в 2011-2015 годах, когда лейбористов возглавлял Эд Милибэнд, и главой парламентского комитета по внутренним делам в 2016-2021 годах. Купер вернулась на прежнее место в теневой кабинет в 2021 году в составе новой команды Стармера, ставшего лидером Лейбористской партии в 2020 году.

Работа в кабинете Стармера

После возвращения лейбористов к власти спустя 14 лет в результате парламентских выборов в июле 2024 года Купер получила назначение на пост главы МВД Великобритании. Основным фронтом ее работы стала борьба с нелегальной миграцией - проблемой, которая осталась столь же острой при лейбористах, как и при предыдущих правительствах Консервативной партии. Чуть более чем за год работы нового кабмина в страну на надувных лодках через пролив Ла-Манш прибыли более 50 тыс. нелегальных мигрантов.

В вопросе борьбы с якобы существующей "российской угрозой" Купер демонстрирует единодушие с предшественниками из Консервативной партии. В мае прошлого года она заявляла, что "всем сердцем" поддерживает решение правительства тори о высылке военного атташе РФ из королевства, снятии дипломатического статуса с ряда российских объектов недвижимости, а также новых санкциях против РФ.

В июле этого года по предложению МВД Великобритании начала действовать дискриминационная схема регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS). По задумке британских властей все лица, действующие в королевстве от имени РФ, теперь должны регистрироваться в перечне иноагентов. Это касается лиц, связанных с главой российского государства, его правительством, ведомствами, федеральными и региональными властями, включая вооруженные силы, разведывательные службы и силы правопорядка, законодательные и судебные органы. Лицам, которые не зарегистрируются в FIRS, будет грозить тюремное заключение на срок до пяти лет.

С ноября 2024 года Купер, как и некоторые другие члены нынешнего правительства, находится под санкциями РФ в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона. Въезд в Россию ей запрещен.