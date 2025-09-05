Сторонам конфликта необходимо учитывать интересы стран, являющихся частью международной энергетической сети, указал премьер

БРАТИСЛАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Удары по нефтяной инфраструктуре на территории России наносят ущерб Словакии, сторонам конфликта необходимо учитывать интересы стран, являющихся частью международной энергетической сети. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Ужгороде, отвечая на вопрос о состоявшихся недавно в Пекине переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию вел словацкий телеканал ТА-3.

"Я уважаю то, как [любая] страна защищает [свои] национальные интересы, но при этом нужно уважать интересы и кого-то другого. Мы с господином президентом [РФ] обсудили вопрос об атаках на нефтяную инфраструктуру на территории РФ и, конечно же, обсудили вопрос того, что через территорию Украины не поступает российский газ в направлении Словакии. Вы знаете, что это было предметом очень острых политических заявлений с обеих сторон. Я не отказываюсь от своих заявлений, которые делал в связи с [экономическими] потерями для Словакии", - сказал Фицо, добавив, что удары по нефтяной инфраструктуре на территории РФ "наносят ущерб и Словакии".

У Словакии и Украины, по словам премьера, расходятся взгляды по вопросам международной политики и существуют противоположные подходы к вопросам энергетики. Братислава настаивает, чтобы все государства получали энергоресурсы по приемлемым ценам из выбранных ими источников.

Премьер отверг утверждения о том, что на переговорах с президентом РФ речь шла об экономической блокаде Украины. "Ничего такого не было на переговорах с президентом Путиным. Мы говорили о возможностях двухстороннего сотрудничества [Словакии и РФ], - сказал Фицо. - Целью моего визита в Пекин была не только встреча с российским президентом, а также участие в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. <…> Это было главной причиной, почему я посетил Пекин. <…> Я отдаю дань уважения всем жертвами Второй мировой войны".

Конфликт на Украине

Фицо подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. "Верим, что война быстро закончится и отношения с Россией нормализуются", - сказал он. Премьер пожелал Украине "хорошего и справедливого мира", а также добиться в скором времени желаемых гарантий безопасности. Глава правительства Словакии сообщил, что договорился с Зеленским оставаться в контакте, что стало, по его словам, важным итогом встречи в Ужгороде.

"Верю, что, невзирая на разницу во взглядах, отношения между Словакией и Украиной будут успешно развиваться, - отметил Фицо. - Желаю добрых соседских и дружественных отношений с Украиной, качественных отношений".

Фицо также сказал: "Мы в Словакии не сойдем с пути [реализации] политики, ориентированной на все четыре стороны света. <…> У вас есть право защищать свои национальные интересы, а у нас есть право зачищать свои национальные интересы".