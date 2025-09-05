Офис Гутерриша заявил, что письмо РФ по инсценировке в Буче распространят в ООН

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик также отметил, что тема Бучи неоднократно поднималась на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и позиция международной структуры по этому вопросу "никоим образом не изменилась"

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Обращение России к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, которое касается инсценировки в Буче, будет распространено в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности организации. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"При обращении любого государства-члена, которое обращается к генеральному секретарю с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется", - ответил он на вопрос, опубликует ли генсек обращение России, как того просил МИД РФ.

Представитель генсека ООН также отметил, что тема Бучи неоднократно поднималась на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и позиция ООН по этому вопросу "никоим образом не изменилась".

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума сообщила, что постоянное представительство РФ при ООН направило генсеку организации Антониу Гутерришу письмо, в котором указало ему на неоправданное затягивание ответа организации по инсценировке в Буче в 2022 году. Дипломат обратила внимание, что после запроса в сентябре 2024 года лишь в июле 2025 года постпредство РФ в Нью-Йорке получило ответ по Буче, который "не стоил и бумаги".

В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Минобороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.

В июле 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направит генсеку ООН Антониу Гутерришу новый запрос о предоставлении российской стороне имен людей, чьи тела были показаны в СМИ в связи с антироссийской провокацией в Буче под Киевом. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ, несмотря на то, что прежде в ходе переговоров стороны сумели достичь обоюдовыгодных решений. По его словам, решение об отказе от переговоров было сделано по указке западных кураторов, в том числе Великобритании.