Люди держат в руках плакаты и скандируют: "Служба - не рабство"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Примерно 200 человек участвуют в демонстрации протеста в центре Киева против законопроектов об ужесточении ответственности за неповиновение и самовольное оставление частей (СОЧ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

По его данным, в начале на площади Независимости в центре столицы собрались около 100 человек. Позднее их число достигло около 200. Люди держат в руках плакаты и скандируют: "Служба - не рабство" и "Защитите права военных".

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно критикующая командование ВСУ, поддержала демонстрантов.

"Пришла на вечернюю акцию на майдане [Незалежности] по важным вопросам, которые давно волнуют", - написала она в своем Telegram-канале.

4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за СОЧ. Ранее военные могли избежать наказания, если добровольно вернутся на службу. Власти несколько раз продлевали эту норму, в последний раз - до 30 августа. В парламенте предстоит рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за неповиновение военнослужащих командирам.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Еще в октябре 2024 года председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявлял о значительном увеличении случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. В начале августа 2025 года депутат Рады Анна Скороход заявила, что в вооруженных силах выявлено почти 400 тыс. случаев СОЧ.