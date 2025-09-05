Politico: США хотят переключиться со сдерживания России и КНР на оборону

В новой Стратегии национальной обороны приоритет отдается "внутренним и региональным миссиям", передает газета, ссылаясь на трех лиц, знакомых с содержанием предыдущих проектов

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют переориентироваться со сдерживания России и Китая на обеспечение обороны своей континентальной части, а также безопасности в Западном полушарии. Об этом сообщила газета Politico, цитирующая выдержки из новой редакции Стратегии национальной обороны (СНО) США, которая готовится Пентагоном.

Как уточняется в статье, проект документа был передан ранее на текущей неделе на рассмотрение министра обороны США Пита Хегсета. В новой СНО приоритет отдается "внутренним и региональным миссиям", а не "противодействию соперникам, таким как Пекин и Москва", пишет газета, ссылаясь на трех лиц, знакомых с содержанием предыдущих проектов стратегии. Ее главным разработчиком является заместитель министра обороны по политическим делам Элбридж Колби.

"Это будет крупный сдвиг для США и союзников на различных континентах. Старые, пользующиеся доверием обещания со стороны США ставятся под сомнение", - сказал Politico один из трех упомянутых источников.

По свидетельству газеты, Колби и его подчиненные также пересматривают расстановку Вооруженных сил США за рубежом и готовят обзор, касающийся противоракетной и противовоздушной обороны. Ожидается, что эти документы будут обнародованы в октябре, отмечается в материале.

Предыдущая несекретная версия СНО была опубликована в октябре 2022 года бывшей администрацией США во главе с президентом Джо Байденом. В ней, в частности, говорилось, что Соединенные Штаты будут сдерживать Россию и предпринимать попытки взять верх в конкуренции с КНР. При этом в документе утверждалось, что Россия представляет собой непосредственную угрозу мировому порядку.

При первой администрации президента США Дональда Трампа СНО была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны Соединенных Штатов, она "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем". По его словам, США будут и дальше вести военные кампании против террористов, однако "соперничество между великими державами, а не терроризм" находится теперь в центре внимания при обеспечении национальной безопасности Соединенных Штатов.