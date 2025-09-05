Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что "узнал об этом только что"

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает об истории о якобы совершенном спецназом США убийстве рыбаков КНДР в 2019 году в ходе американской операции.

"Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с журналистами в Белом доме. На просьбу подтвердить этот эпизод Трамп вновь подчеркнул, что ему ничего о нем не известно. "Я узнал об этом только что", - резюмировал он.

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на более чем 20 действующих и бывших американских чиновников, что спецназ ВМС США застрелил нескольких мирных граждан КНДР в ходе провальной секретной операции по установке прослушивающего устройства в 2019 году в разгар дипломатических переговоров на высоком уровне. Операция, по данным газеты, была санкционирована лично Трампом во время его первого президентского срока (2017-2021 годы).