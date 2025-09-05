5 сентября, 23:40
Трамп уверен в урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
В противном случае придется дорого заплатить, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать.

"Мы собираемся разрешить еще один конфликт (на Украине - прим. ТАСС), он оказался немного сложнее, чем я думал. Но он будет урегулирован, в противном случае придется очень дорого заплатить", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп также утверждал, что США урегулировали семь военных конфликтов. Хозяин Белого дома добавил, что сначала считал украинский конфликт "самым простым" из всех. 

