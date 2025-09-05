Глава венгерского МИД ранее заявил, что его страна не поддержит вступление украинского государства в ЕС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто провести встречу вместо публичных перепалок.

В пятницу Сийярто написал в X, что Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС. "Вместо твиттерских перепалок давайте встретимся и проведем содержательную дискуссию", - ответил Сибига в X.

Он утверждает, что "вступление Украины в ЕС не представляет угрозы для Венгрии", и выражает уверенность, что стороны смогут провести переговоры "о прагматичных решениях".

30 августа Сийярто отметил, что Венгрия не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу. Министр рассказал, что на совещании с коллегами стран Евросоюза в Копенгагене на него вновь было оказано сильное давление для того, чтобы Будапешт согласился на ускоренный прием Киева в ЕС.