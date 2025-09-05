Страна удостоится такой чести впервые за примерно 20 лет, отметил американский президент

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати (G20) в 2026 году пройдет в Майами (штат Флорида). Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"США удостоены чести провести саммит G20 здесь, в Америке, впервые за примерно последние 20 лет. <...> Мы проведем его в одном из самых замечательных городов нашей страны, в красивом Майами в штате Флорида", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Шеф протокола США посол Моника Кроули уточнила, что саммит состоится в декабре следующего года.

Хозяина Белого дома также спросили, собирается ли он приглашать на предстоящий саммит Россию. "Я еще не думал об этом. Интересный вопрос. Я подумаю об этом", - ответил Трамп. "Я уже пригласил Польшу", - добавил он.

По словам президента, встреча в верхах пройдет на территории принадлежащего ему гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал близ Майами."Да, это будет в Дорале. <...> Это рядом с аэропортом, отличная локация, очень красивая. <...> Мы не заработаем на этом никаких денег. Я просто хочу, чтобы все хорошо прошло", - сказал он.

G20 была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Членами Группы двадцати являются 19 государств (наряду со странами-учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Республика Корея), а также Евросоюз и Афросоюз.