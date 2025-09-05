Журналисты в Белом доме попросили американского президента прокомментировать его пост в Truth Social о том, что США "потеряли" Индию и РФ, уступив их КНР

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что был разочарован решением Индии в больших объемах закупать российскую нефть.

Журналисты в Белом доме попросили президента прокомментировать его пост в Truth Social о том, что США "потеряли" Индию и Россию, уступив их Китаю. "Я не думаю, что это так", - ответил глава государства, опровергнув свое сообщение.

"Знаете, я был очень разочарован тем, что Индия, как вы знаете, будет покупать так много нефти у России. И я дал им понять это: мы ввели очень высокую пошлину в отношении Индии, 50% - это очень высокий тариф", - добавил Трамп.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.