РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на внеочередном саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи намерен добиться общей реакции сообщества на тарифную политику Соединенных Штатов. Об этом ТАСС заявил депутат бразильского Конгресса Реймонт Отони.

"Встреча будет в основном посвящена этой теме, а именно - поиску совместного ответа [стран] блока, в отношении которых распространяются тарифы [США]", - отметил он.

"Требуется реакция всего блока, а не только определенной страны. Это цель президента Лулы [да Силвы]", - указал депутат.

По словам Отони, БРИКС "бросает вызов гегемонии" США, поэтому глава Белого дома Дональд Трамп "начал торговую войну" против объединения. "БРИКС стал блоком, который решительно отстаивает формирование нового многополярного и более децентрализованного мирового порядка, как в политическом, так и в финансовом <...> плане", - заключил он.

Саммит БРИКС в формате ВКС пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме уже подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет в нем участие. Главный советник президента Бразилии Селсу Аморим по итогам визита в Пекин отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин также будет присутствовать на встрече. Известно также, что Индию представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.