Министр горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейра добавил, что пока президенту республики Луису Инасиу Луле да Силве удается отстаивать суверенитет государства без ядерной программы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство Бразилии может в будущем рассмотреть возможность использования ядерных технологий в военной сфере из-за ухудшения международной обстановки. Об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейра.

"Придется пересмотреть планы по использованию этой [ядерной] технологии, в том числе в оборонных целях", - приводит его слова местная газета Folha de S. Paulo. По словам министра, президенту республики Луису Инасиу Луле да Силве удается отстаивать суверенитет страны без ядерной программы, однако "Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз в будущем".