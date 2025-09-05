По мнению председателя правящей Сербской прогрессивной партии, участники акций протеста пытаются спровоцировать гражданскую войну

БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил, что участники акций протеста в Нови-Саде пытаются спровоцировать гражданскую войну.

"Вот так выглядят их "мирные протесты"! Что было бы, если бы они не были "мирными"? Граждане Сербии видят, что участники блокад - фашисты, которые уже 10 месяцев отравляют им жизнь, снова пытаясь спровоцировать гражданскую войну. Нападение на философский факультет в Нови-Саде, на полицию, палки, камни и дымовые шашки, боевики в черных капюшонах и масках. Это ли программа, которую они предлагают?" - написал бывший премьер-министр страны в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав кадры нападения протестующих на полицию.

По словам Вучевича, власти "никогда не сдадут Сербию фашистам". "Наша Родина свободолюбивая, независимая, мирная и стабильная! Мы победим всех, кто хочет ее разрушить", - подчеркнул лидер партии.

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации заявил, что в уличных акциях против властей, прошедших 5 сентября на территории республики, приняли участие порядка 9 тыс. человек, в том числе 7 020 в Нови-Саде. Ранены 11 полицейских.