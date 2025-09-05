Франциска Брантнер считает, что детей необходимо "защитить от влияния соцсетей"

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Лидер германской партии "Зеленые" Франциска Брантнер выступила за введение запрета на использование социальных сетей, включая Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и TikTok, для лиц младше 16 лет.

"Я однозначно поддерживаю возрастное ограничение в 16 лет для социальных сетей", - заявила Брантнер газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten. "Любой, у кого есть дети-подростки или младше, знает, что что-то вышло из-под контроля", - добавила она. "Эти антисоциальные сети делают наших детей зависимыми. Мы должны защитить их от этого", - подчеркнула лидер "Зеленых".

Сейчас основное внимание, как считает она, должно быть уделено "поиску разумных и осуществимых способов не только установить возрастное ограничение для использования социальных сетей, но и реализовать его на практике". "Одно ясно: нам наконец-то нужно обеспечить соблюдение наших правил в цифровом пространстве", - резюмировала Брантнер.

Ранее ее однопартиец, бывший министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир уже выступал за запрет на использование социальных сетей лицами младше 16 лет без присмотра. Аналогичную точку зрения высказывал и премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии Даниэль Гюнтер.