Маркус Зёдер отметил, что Россия никогда этого не допустит

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер считает маловероятным размещение войск НАТО на Украине.

"Мне трудно представить, чтобы там [на Украине] были размещены войска НАТО. Россия никогда бы этого не допустила. Это стало бы предвестником вступления Украины в НАТО", - заявил Зёдер в интервью газете Rheinische Post. "К тому же, Бундесвер (ВС ФРГ - прим. ТАСС) к этому не готов", - отметил он.

ВС ФРГ, как подчеркнул лидер ХСС, находятся на пределе возможностей как в финансовом отношении, так и касательно личного состава. "Поэтому необходимо возвращение воинской повинности. В конечном счете от этого никуда не деться", - констатировал Зёдер.

4 сентября в Париже прошла встреча членов "коалиции желающих", на которой среди прочего планировалось обсуждать гарантии безопасности Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, Германия в рамках так называемых гарантий безопасности Украины готова расширить финансирование, поставки оружия и подготовку ВСУ. Берлин, как указал он, примет решение об участии в возможной военной миссии в надлежащее время, после прояснения рамочных условий.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.