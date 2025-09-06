Мира на Украине пока не предвидится, и рассмотреть такую возможность важно для обеспечения безопасности в их стране, отметил председатель Христианско-социального союза, премьер федеральной земли Бавария Маркус Зёдер

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зёдер считает, что необходимо рассмотреть возможность возвращения пригодных к военной службе украинцев из ФРГ на родину.

"Мира [на Украине] пока не предвидится. Поэтому вполне законно рассмотреть возможность возвращения годных к службе украинцев на родину для обеспечения безопасности в их стране", - заявил Зёдер в интервью газете Rheinische Post. При этом он подчеркнул, что доля работающих украинцев в Германии значительно ниже, чем в других европейских странах, из-за выплат им социальных пособий. "Это необходимо срочно изменить, и не только для недавно прибывших украинцев", - констатировал он.

В настоящее время в Германии находится более 1,25 млн украинцев. Около 700 тыс. из них, по данным властей ФРГ, получают так называемые гражданские пособия (Bürgergeld), которые им выплачиваются в отличие от соискателей убежища из других стран, причем примерно 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте.

3 августа газета Bild сообщила, что Германия потратила в 2024 году рекордные 46,9 млрд евро на выплату гражданских пособий. Из них 22,2 млрд евро получили лица без паспортов ФРГ, а в числе иностранных реципиентов B rgergeld преимущественно были украинцы. В 2024 году им было выплачено около 6,3 млрд евро.