Депутат Конгресса Бразилии Реймонт Отони отметил также, что саммит может привести к принятию мер со стороны стран сообщества в ответ на тарифные меры США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Участие президента России Владимира Путина во внеочередном саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи (ВКС) подчеркнет его высокий статус и уровень принятых на нем решений. Об этом заявил депутат Конгресса Бразилии Реймонт Отони.

По его словам, саммит действительно может привести к принятию мер со стороны стран сообщества в ответ на тарифные меры США. В то же время депутат признал, что сам характер встречи будет представлять собой дискуссию, члены блока будут обсуждать экономическое и политическое взаимодействие между участниками объединения.

"[В отношении саммита] я настроен очень оптимистично, в особенности узнав, что президент России Владимир Путин уже подтвердил свое участие", - заявил Отони. Депутат добавил, что это только подчеркнет "уровень представительства саммита" и значимость принятых на нем решений.

Саммит БРИКС в формате ВКС пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Ранее Отони заявлял, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам встречи намерен добиться общей реакции сообщества на тарифную политику Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил участие в нем российского лидера. Главный советник президента Бразилии Селсу Аморим по итогам визита в Пекин отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже будет присутствовать на встрече. Известно также, что Индию представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.