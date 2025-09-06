Бразильский депутат Реймонт Отони отметил, что Вашингтон ведет неправильную внешнюю политику в отношении Латиноамериканского региона, часто переходя к прямым угрозам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС в ходе внеочередного саммита в формате видео-конференц-связи (ВКС) должны дать консолидированный ответ на усиление военной эскалации со стороны США вблизи берегов Венесуэлы. Действия Вашингтона угрожают стабильности всей Латинской Америки, заявил ТАСС бразильский депутат Реймонт Отони.

"Я считаю важным, чтобы сообщество [БРИКС] дало реакцию в отношении растущих угроз [со стороны президента США Дональда] Трампа в адрес Венесуэлы. Их я рассматриваю как угрозу всей Латинской Америке", - сказал он.

По словам депутата, Вашингтон ведет неправильную внешнюю политику в отношении Латиноамериканского региона, часто переходя к прямым угрозам. "Президент США считает себя хозяином планеты, императором всего мира. Он прибегает ко лжи, чтобы подкреплять свою имперскую, диктаторскую и исключительно агрессивную внешнюю политику. <...> Это неприемлемо и недопустимо", - подчеркнул Отони.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Саммит БРИКС в формате ВКС пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет в нем участие. Главный советник президента Бразилии Селсу Аморим по итогам визита в Пекин отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин также будет присутствовать на этой онлайн-встрече. Индию, как ожидается, представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.