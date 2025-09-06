Делегацию возглавит специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Cалливан, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Чиновники Евросоюза 8 сентября проведут в Вашингтоне переговоры об антироссийских рестрикциях. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их сведениям, делегацию возглавит специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Cалливан. Встреча состоится в Министерстве финансов США, на ней будут обсуждаться инструменты экономического давления на Россию, включая новые санкции. В обсуждении примут участие чиновники Госдепартамента, Аппарата представителя США на торговых переговорах и Белого дома.

Ранее о планах команды ЕС отправиться в США для обсуждения санкций против РФ сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. Он не уточнил, когда именно состоится встреча.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Запад использует события на Украине для решения своих экономических проблем в отношениях с разными странами.