Hindustan Times: Моди не поедет на сессию ГА ООН

Как пишет газета, это решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп наложил штрафные пошлины на Индию за закупки нефти у РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженности в отношениях с США. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Как отмечает издание, это решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп наложил штрафные пошлины на республику за закупки нефти у России.

Ранее газета The Times of India информировала, что премьер может выступить на сессии ГА ООН 26 сентября. По скорректированным данным, визит в Нью-Йорк пока не входит в рабочий график Моди и, вероятно, так и не войдет, если в последнюю минуту не произойдет прорыв в торговых переговорах и не последует предложение о встрече с Трампом.

Газета считает такое развитие событий маловероятным. Если премьер Индии решит отправиться в Нью-Йорк, это будет означать организацию двусторонней встречи с президентом США. Однако в сложившихся обстоятельствах правительство республики считает ставки слишком высокими для такой встречи. Сообщается также, что Трамп недоволен тем, что Моди не прилетел в Вашингтон с саммита G7 в Канаде. Этому могло помешать то обстоятельство, что президент США одновременно принимал командующего армией Пакистана.

Сейчас планируется, что Индию на сессии ГА ООН будет представлять глава МИД Субраманьям Джайшанкар. Внешнеполитическое ведомство пока не подтвердило эту информацию.

Пошлины США

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Стороны начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся удвоить объем двусторонней торговли - до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для очередных раундов переговоров. Поездка американской делегации в республику для проведения шестого раунда, намечавшаяся на 25 августа, была отменена.