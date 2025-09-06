Премьер-министр Индии отметил, что разделяет позитивную оценку американского президента Дональда Трампа по поводу отношений двух стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что разделяет позитивную оценку индийско-американских отношений, высказанную президентом США Дональдом Трампом.

"Глубоко ценю его позитивную оценку наших отношений и полностью разделяю чувства президента Трампа", - написал Моди в Х. "Индию и США связывает очень хорошее и перспективное всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство", - добавил он.

В пятницу журналисты в Белом доме попросили президента Соединенных Штатов прокомментировать его пост в Truth Social о том, что США "потеряли" Индию и Россию, уступив их Китаю. "Я не думаю, что это так", - ответил глава государства, опровергнув свое сообщение. Также он сказал, что у Индии и США, как и у него с Моди, особые отношения и беспокоиться не о чем. Вместе с тем Трамп в очередной раз заявил о том, что был разочарован решением Индии в больших объемах закупать российскую нефть.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.