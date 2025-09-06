Заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая Ху Хэпин отметил, что глобальному Югу необходимо играть важную роль в поддержании мира и стабильности, содействовать глобальному процветанию и развитию

КУНЬМИН /Китай/, 6 сентября. /ТАСС/. Современный мир перед лицом глобальных вызовов нуждается в многосторонности больше, чем когда-либо. Об этом заявил заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ху Хэпин, выступивший на открытии проходящего в городе Куньмин (юго-западная провинция Юньнань) форума СМИ и аналитических центров стран глобального Юга.

"Многосторонность является важным символом социального прогресса человечества. Сталкиваясь с тяжелой ситуацией быстрого роста и международных изменений, а также с растущими глобальными вызовами, мир нуждается в многосторонности больше, чем когда-либо прежде. <…> История последних 80 лет показывает, что наша многосторонность, единство и сотрудничество являются правильным ответом и неизбежным выбором для решения сложных задач, стоящих перед миром, а также для приведения мирового сообщества к стабильному и далеко идущему будущему", - сказал он.

Кроме того, констатировал представитель ЦК КПК, глобальному Югу необходимо играть важную роль в поддержании мира и стабильности, содействовать глобальному процветанию и развитию. "Содействие единству и сотрудничеству и применение принципа многосторонности неотделимы от широкого участия стран глобального Юга", - подчеркнул он.

Ху Хэпин призвал к углублению взаимной выгоды, всеобщему развитию, реализации инициативы по глобальному управлению, адаптации к технологическим инновациям и совместному содействию трансформации СМИ, а также расширению гуманитарных обменов.

Выступивший на мероприятии генеральный директор агентства Синьхуа Фу Хуа в свою очередь отметил, что вклад стран глобального Юга в рост всей мировой экономики достигает 80%, что не только меняет экономическую карту мира, но и показывает, что модернизация не равнозначна вестернизации. Любая страна может самостоятельно выбрать путь модернизации, основываясь на исторических традициях, условиях развития социальной системы и внешней среде, констатировал он.

"Модернизация в китайском стиле все чаще демонстрирует новую картину, отличную от той, что была в прошлом, и отличную от западной модели, что обогащает и обновляет теорию и практику мировой модернизации, предоставляя странам глобального Юга новый выбор для самостоятельного продвижения к ней", - сказал Фу Хуа.

Форум глобального Юга

Участие в форуме в Куньмине принимает делегация ТАСС во главе с заместителем генерального директора Маратом Абулхатиным, а также свыше 500 представителей СМИ и аналитических центров Китая, глобального Юга более чем из 100 зарубежных стран.

Его организатором выступает агентство Синьхуа. Предыдущий форум проходил 11-13 ноября 2024 года в Сан-Паулу (Бразилия).