РИМ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший сенатор, экс-глава комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента Италии, ныне президент Института Италия - БРИКС Вито Петрочелли считает, что временам лидерства Запада пришел конец, и сейчас гораздо выигрышнее Азиатский регион, а концепцию "от Лиссабона до Владивостока" заменила ось от Санкт-Петербурга до Джакарты. Об этом он сказал корреспонденту ТАСС, комментируя встречи в Китае и Восточный экономический форум (ВЭФ).

"Мы говорим уже не о глобальном Юге, под этим термином давно понимается и глобальный Восток, события в Китае, а затем ВЭФ во Владивостоке - это продолжение и развитие того совершенно нового процесса, начало которому было положено на саммите БРИКС в Казани. Речь больше не об экономической составляющей, не о быстро развивающихся экономиках - речь идет о будущем планеты. Собственно, мы сейчас видим, как выстраивается это будущее. Основная ось сместилась с Запада на Восток и Юг", - сказал эксперт.

Он добавил, что в своем выступлении во Владивостоке президент РФ Владимир Путин представил совершенно новое понимание Дальнего Востока, отличное от западной концепции. "Думаю, что концепция единого пространства от Лиссабона до Владивостока навсегда осталась в прошлом, его заменила новая ось - от Санкт-Петербурга до Джакарты, которая объединяет весь евразийский континент, и интерес растет к его азиатской части", - продолжил он.

По его мнению, российский президент обозначил приоритеты этого развития - наращивание торговых маршрутов, энергетической инфраструктуры.

Петрочелли отметил и психологический аспект встреч на высшем уровне в Пекине. Для него символичной стала фотография, на которой запечатлены Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Все трое улыбаются, они спокойны. Этот аспект в общении лидеров мы давно не видим на Западе. У них всех мрачные напряженные лица. Среди них торжествует лицемерие. Тут перешли уже от двойных к тройным-четверным стандартам. И это сильно контрастирует с тем, что мы видели в Пекине. И это дополнительное свидетельство, что время Запада пришло к концу", - заключил собеседник агентства.

31 августа - 1 сентября в Тяньцзине проходил саммит ШОС с участием президента РФ Владимира Путина. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

3 сентября Национально-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали лидер КНР Си Цзиньпин, Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.

