Глава МИД Республики Корея проведет совещание из-за арестов граждан страны в США

Дипведомство выразило "обеспокоенность и сожаление" из-за инцидента

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён проведет срочное совещание, посвященное задержанию граждан страны на строительной площадке завода Hyundai Motor Group в США по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее американские власти задержали 457 человек, более 300 из которых являются гражданами Республики Корея, на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей южнокорейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в штате Джорджия.

Южнокорейское министерство иностранных дел выразило "обеспокоенность и сожаление" из-за инцидента. "Экономическую деятельность наших компаний, инвестирующих в США, права и интересы наших граждан нельзя несправедливо нарушать. Мы довели нашу обеспокоенность до американского посольства", - сказал накануне официальный представитель МИД Республики Корея Ли Чжэ Ун. Агентство Yonhap указывает, что большинство граждан Республики Корея приехали в США по деловой визе B1 или в соответствии с безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок.

В совещании под руководством Чо Хёна будут участвовать заместители министра, другие высокопоставленные сотрудники МИД и дипломатических миссий.

5 сентября Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) США сообщило, что около 450 нелегальных мигрантов были задержаны в ходе крупной операции на американском заводе аккумуляторов автопроизводителя Hyundai в округе Брайан (штат Джорджия).