И Хуэймань подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР И Хуэймань находится под следствием из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР проводят расследование в отношении бывшего главы Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР И Хуэйманя, который подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона.

Ранее в феврале 2024 года Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК) и Госсовет КНР приняли решение освободить от должности секретаря парткома и председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг И Хуэйманя и назначить на его место У Цина. Смена главы комиссии произошла на фоне продолжающегося падения индексов на фондовых площадках Китая.

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.