ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Китай надеется на активную роль Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, а также гуманитарных обменов между народами РФ и КНР в развитии двухсторонних отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам 15-го пленарного заседания Российско-китайского комитета.

"Есть надежда, что Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития воспользуется нынешней встречей как возможностью сыграть активную роль главного канала гуманитарных обменов между двумя странами и вписать новую главу в историю дружественных отношений, где народы двух стран с пониманием относятся друг к другу и совместно преодолевают трудности", - приводит Центральное телевидение Китая послание председателя КНР.

Си Цзиньпин добавил, что "за 28-летнюю историю своего существования Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития неизменно содействовал двухсторонним дружбе и сотрудничеству, а также служил общим интересам".