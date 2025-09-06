Министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни ранее заявил, что шиитское движение "Ансар Аллах", контролирующее часть территории страны, якобы производит химическое оружие с использованием компонентов, которые были ввезены из Ирана контрабандным путем

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Израиль будет отвечать на любые попытки хуситов нанести ущерб безопасности его граждан при помощи химического оружия. Об этом заявил ТАСС советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"Израиль будет отвечать на любые угрозы со стороны тех, кто пытается нанести ущерб безопасности наших граждан", - сказал он, комментируя сообщения о том, что хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" начали производство химического оружия.

Накануне министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что шиитское движение "Ансар Аллах", контролирующее часть территории страны, якобы производит химическое оружие с использованием компонентов, которые были ввезены из Ирана контрабандным путем.

Хуситы используют дальнобойные баллистические ракеты и беспилотники для ударов по территории Израиля, а также атакуют коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В отчетах экспертов Совета Безопасности ООН фигурируют сведения о попытках контрабанды оружия из Ирана в Йемен морским путем. Хуситы настаивают, что их арсенал состоит из вооружений собственного производства. Иран также отвергает обвинения в военной поддержке йеменских повстанцев.

Сведения, озвученные аль-Ирьяни, стали первым прямым обвинением в производстве химического оружия на подконтрольной хуситам территории. По словам министра, оценка йеменского правительства основана на разведывательной информации, полученной из нескольких "надежных источников", согласно которым "ополченцы уже начали подготовку [токсичных] материалов и их установку на баллистические ракеты и ударные беспилотники".