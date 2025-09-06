Спикер нижней палаты Конгресса отметил, что президент США дистанцировался от Джеффри Эпштейна, когда узнал, в чем обвиняют финансиста

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что Дональд Трамп был информатором Федерального бюро расследований (ФБР) по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

"Он [Трамп] не говорит, что дело Эпштейна сфабриковано. Это ужасное, невыразимое зло. Он сам так считает. Когда он впервые услышал слухи об этом, он выгнал его из Мар-а-Лаго (резиденция Трампа в штате Флорида - прим. ТАСС). Он был информатором ФБР, чтобы попытаться это пресечь", - сказал Джонсон, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер нижней палаты Конгресса также пояснил, что Трамп использует слово "сфабрикованный" не в отношении самого дела Эпштейна. "Трамп имеет в виду фальсификацию, которую демократы используют, чтобы ему навредить", - утверждал Джонсон.

По словам Джонсона, Трамп дистанцировался от Эпштейна, когда узнал, в чем обвиняют финансиста. "Он ненавидит то, в чем обвиняют Эпштейна, и то, кем он [финансист] был. И когда он [Трамп] об этом узнал, когда понял, что Эпштейн был не просто светским львом, а злым человеком, предположительно, вовлеченным в недобросовестные схемы, президент дистанцировался от него еще до того, как стал президентом, потому что он сам не такой", - сказал конгрессмен.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Дональд Трамп был президентом США в 2017-2021 годах и вновь занял пост в 2025-м.