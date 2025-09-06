Министр внутренних дел республики Ивица Дачич сообщил о задержании 42 участников

БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 сотрудников полиции пострадали в ходе уличных акций протеста в Сербии в ночь на субботу, задержаны 42 участника беспорядков. Об этом заявил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

По его словам, за последние месяцы в столкновениях с участниками несогласованных акций пострадали 150 полицейских. "Только минувшей ночью ранены 14 сотрудников полиции", - отметил глава МВД.

Дачич уточнил, что в отделения доставлены 42 человека. "В зависимости от оценки прокуратуры они будут привлечены к административной или уголовной ответственности", - подчеркнул министр.

Он добавил, что повреждены 18 полицейских автомобилей. "У одного из сотрудников демонстранты даже отобрали табельный пистолет", - подчеркнул глава МВД.

Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что в акциях протеста по всей стране участвовало 9 380 человек, из которых более 7 тыс. собрались в Нови-Саде. По его словам, именно там произошли наиболее серьезные инциденты: группа людей в балаклавах пыталась занять помещения философского факультета, однако полиция пресекла попытку, действуя, как подчеркнул Вучич, "исключительно профессионально".

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич, комментируя события, заявила, что европейские чиновники не только поддерживают, но и лично участвуют в несогласованных акциях. Она особо отметила присутствие в Нови-Саде евродепутата Расмуса Нордквиста из Дании и сопредседательницы партии европейских "зеленых" Вулы Цеци из Греции, назвав лицемерием их заявления о верховенстве права при одновременной поддержке анархических действий в Сербии.