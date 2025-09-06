Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что пытается убедить американского президента Дональда Трампа изменить позицию

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Республиканская партия может лишиться поддержки сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году из-за нежелания американских властей раскрыть всю имеющуюся информацию по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

"В ходе кампании [перед выборами в 2024 году] мы говорили о прозрачности, о необходимости опубликовать документы по делу Эпштейна. Внезапно руководство Республиканской партии, многие ее члены и администрация заняли очень жесткую позицию по этому вопросу. Это поразило меня, я считаю это серьезным просчетом. Это непродуманная ошибка, которая будет иметь прямые последствия на промежуточных выборах", - сказала она в интервью газете The Wall Street Journal.

Законодатель добавила, что пытается убедить президента США Дональда Трампа изменить позицию и для этого на прошлой неделе попросила его встретиться в Овальном кабинете Белого дома с жертвами Эпштейна. Тейлор-Грин считает, что, выслушав пострадавших, Трамп поддержит их. "Я знаю, каково его сердце", - сказала член Палаты представителей.

Она утверждает, что разногласия в вопросе обнародования документов по делу Эпштейна не сказались на ее отношениях с Трампом. Однако ее отношения с советниками американского лидера охладели, отмечает издание со ссылкой на источники. В Белом доме недовольны рядом ее последних заявлений - Тейлор-Грин не поддержала американские удары по Ирану и назвала действия Израиля в секторе Газа геноцидом, напоминает The Wall Street Journal.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и действующий американский лидер Дональд Трамп. Сторонники последнего ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу Эпштейна. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в 2024 году обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность. Как сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила Трампа в известность о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.