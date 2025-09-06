Денис Сакун погиб при ударе по Киеву в декабре 2024 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главный инженер подразделения ЗРК Patriot Денис Сакун был ликвидирован при ударе по Киеву в декабре 2024 года. Это следует из петиции на сайте Владимира Зеленского, где родственница военного просит присвоить ему почетное звание.

Петиция размещена 15 августа. Издание "Страна" уточняет, что Сакун погиб 20 декабря 2024 года. В этот день Минобороны России сообщало об ударе по ряду военных объектов в украинской столице, в том числе по позициям ЗРК Patriot, в ответ на удар киевских властей по Ростовской области.

Как говорится в тексте петиции на сайте Зеленского, незадолго до гибели подполковник Сакун находился на боевом дежурстве в составе боевого расчета. Отмечается, что после удара по позиции ЗРК возник пожар, в котором он погиб.

Российские военные в тот день также нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому КБ "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". Как сообщали в Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены.