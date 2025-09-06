Премьер Словакии предупредил Владимира Зеленского, что большие страны союза "будут чинить огромные препятствия" в этом процессе

БРАТИСЛАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Процесс вступления Украины в Евросоюз будет очень длительным. С таким прогнозом выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе "Субботние диалоги" Словацкого радио, комментируя состоявшуюся в пятницу в Ужгороде встречу с Владимиром Зеленским.

"Украина должна выполнить все условия, связанные с членством в [ЕС], - отметил он. - Процесс [вступления Украины] может быть очень длительным".

Фицо проинформировал, что сказал об этом Зеленскому. "Пусть он будет готов, что большие страны ЕС будут чинить огромные препятствия при вступлении Украины в ЕС. И это потому, что они осознают, что принятие столь крупной страны повлечет значительные изменения в сельскохозяйственной политике и разделении финансов [внутри сообщества]", - отметил премьер.

Словакия, по его словам, поддерживает реализацию планов расширения ЕС за счет Украины и готова поделиться с Киевом своим опытом, приобретенным в ходе своего вступления в состав сообщества.

Отношений с РФ после завершения конфликта

Словакия, как подчеркнул премьер, заинтересована в нормализации отношений с РФ после завершения конфликта на Украине.

"Мы заинтересованы, чтобы после окончания войны дела были запущены, - отметил Фицо. - У нас [Словакии] конструктивный подход к РФ".

По словам премьера, в международных отношениях недопустимы двойные стандарты. "У себя дома [политики] кричат всякие моральные призывы, а их фирмы и дальше работают в России. Вы думаете, что Запад не берет у России сжиженный газ? Россия - второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу. Моральные призывы - это один вопрос, а бизнес - вопрос другой", - сказал глава словацкого правительства.