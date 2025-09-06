В очереди на выезд с Украины в Польшу стоял 681 грузовик

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Польские фермеры спустя несколько часов прекратили блокировать движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Медыка - Шегини" на границе с Украиной. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Около 13:00 мск Госпогранслужба Украины проинформировала о блокировке КПП польской стороной. На тот момент в очереди на выезд с Украины в Польшу стоял 681 грузовик, на въезд в страну - около 100.

Польские фермеры не первый год проводят такие акции протеста против въезжающих в их страну фур с аграрной продукцией с Украины, так как с весны 2022 года Евросоюз предоставил Киеву право беспошлинного ввоза товаров в ЕС. На этом фоне митингующие неоднократно указывали, что допуск на рынок ЕС украинских сельскохозяйственных товаров без квот вредит внутреннему бизнесу. В 2023-2024 годах пошлины несколько раз возобновлялись и приостанавливались в результате протестов фермеров сопредельных государств из-за затоваривания их рынков украинской продукцией. 6 июня Евросоюз возобновил применение всех квот и пошлин на аграрный экспорт с Украины.