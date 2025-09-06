В Париже прошла манифестация за отставку Макрона и премьер-министра Франции

Кроме того, собравшиеся выступали против поддержки западными странами киевского режима и за скорейшее урегулирование конфликта на Украине

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Массовая демонстрация, участники которой требовали отправить в отставку президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру, прошла в Париже. Как убедился корреспондент ТАСС, более тысячи человек прошли по улицам города с плакатами и флагами страны.

Собравшиеся скандировали лозунги "Макрона в отставку", "Нет Европе". Они также выступали за отстранение от должности главы правительства и выражали недовольство политикой властей, способствующей, по их мнению, росту благосостояния лишь отдельных лиц и групп. Обе палаты парламента - Национальное собрание и Сенат - они обвиняют в принятии всех соглашений ЕС, "из-за которых Франция оказалась в нынешнем положении".

Кроме того, собравшиеся выступали против поддержки западными странами киевского режима и за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. "Макрон, нам не нужна твоя война!" - звучал один из лозунгов.

Возле Люксембургского дворца, в котором находится Сенат Франции, их аудитория существенно расширилась за счет большого количества туристов и парижан, пришедших на прогулку в расположенный рядом парк. Пользуясь случаем, на глазах огромной толпы организатор манифестации, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо вместе со своими сторонниками, стоя на платформе едущего впереди колонны демонстрантов грузовика, разорвал флаг Евросоюза.

"Мое послание Макрону - он должен уйти", - сказал журналистам Филиппо. По его словам, первым шагом станет отставка Байру 8 сентября в ходе голосования о доверии кабмину, затем он призвал парламентариев довести до голосования анонсированную левыми инициативу о запуске процедуры по отрешению президента от власти. "Французы возмущены планом жесткой экономии и перспективой войны. С них хватит, и они хотят, чтобы Макрон ушел, а также хотят, чтобы мы вернули себе национальный суверенитет", - добавил политик, призвав и к выходу страны из ЕС.

Голосование о доверии

25 августа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на €12 млн". Ранее премьер заявил, что власти Франции намерены отказаться от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году в попытке сдержать рост госдолга.

Если депутаты проголосуют за недоверие правительству, которое не обладает собственным большинством в парламенте, оно будет вынуждено подать в отставку. В этом случае фракция оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" намерена уже 9 сентября начать в парламенте процедуру импичмента президента. Конституция позволяет главе государства распустить парламент и назначить внеочередные выборы.