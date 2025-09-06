Посол Бразилии: тарифы США имеют исключительно политический подтекст

Эти меры не имеют отношения к торговым вопросам, заявил Сержиу Родригес дус Сантус

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Введенные США 50-процентные пошлины на бразильские товары не имеют ничего общего с экономическими мерами и несут исключительно политический подтекст. Об этом заявил посол Бразилии в РФ Сержиу Родригес дус Сантус.

"В случае с Бразилией мы видим, что администрация США применяет принудительные экономические меры в виде торговых тарифов, но эти меры не имеют отношения к торговым вопросам, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, на пресс-конференции перед гала-концертом в честь Дня независимости Бразилии. - Официальные лица США неоднократно заявляли, что это связано с политическими событиями в нашей стране".

"Я подчеркну, что это вопрос нашего суверенитета. Мы не собираемся обсуждать или договариваться о чем-либо, связанном с ним", - продолжил посол.

Вне основной линии аргументации

Дипломат также обратил внимание, что ранее главным аргументом для введения тарифов против той или иной страны Вашингтон называл "положительное сальдо в двусторонней торговле с США".

"Но это не относится к Бразилии. У нас дефицит торгового баланса с Соединенными Штатами в течение по меньшей мере 15 лет. И это огромная сумма, - подчеркнул Сержиу Родригес дус Сантус. - Таким образом, не было никаких аргументов с точки зрения торговли для применения этих тарифов против Бразилии".

"Сейчас они [пошлины] являются самыми высокими. Вместе с Индией мы сталкиваемся с 50-процентными тарифами", - добавил он.

Без вреда для личных интересов

При этом посол заметил, что после введения санкционных мер Вашингтон также объявил о множестве исключений, так как США продолжают оставаться одним из главных импортеров ряда бразильских товаров, в том числе кофе и апельсинового сока. "Кроме того, 30% региональных рейсов в пределах Соединенных Штатов выполняются самолетами Embraer бразильского производства", - указал Сержиу Родригес дус Сантус.

"На самом деле более 700 товаров были освобождены от налогов, потому что они [США], прислушиваясь к мнению своего собственного частного сектора, знали, что есть некоторые продукты, которые очень важны для самой американской экономики. Так что, знаете, на эти вещи мы должны обратить внимание", - заключил дипломат.

О введении повышенных пошлин

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал бразильские власти за действия в отношении бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, против которого идет следствие по делу о попытке переворота с целью сорвать в 2022 году приход к власти действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

С 1 августа Трамп объявил о введении с пошлин в размере 50% на бразильские товары, объясняя это товарным дефицитом США в двусторонних отношениях. Лула да Силва уже назвал эти заявления абсурдными. Он также указал, что власти страны ответят на тарифы США на основе закона о взаимных мерах в экономике.