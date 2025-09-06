Перед собравшимися выступил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев

ШЛОС-ХОЛЬТЕ-ШТУКЕНБРОК /Германия/, 6 сентября. /ТАСС/. Церемония, приуроченная к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны, состоялась на советском мемориальном кладбище в городе Шлос-Хольте-Штукенброк (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Присутствующие почтили память порядка 65 тыс. солдат и офицеров Красной армии, погибших в лагере для военнопленных "Шталаг 326 (VI K) Зенне", передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, дипломаты Белоруссии и Казахстана, сотрудники российской дипмиссии, представители различных общественных организаций, активисты, многочисленные соотечественники, а также неравнодушные граждане Германии. Они возложили венки и цветы к центральному обелиску на советском кладбище. В рамках церемонии также прошло мероприятие германских антифашистских организаций.

Перед собравшимися выступил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он выразил признательность присутствующим и участникам за сохранение культуры памяти и уход за советскими захоронениями. "Для нашей страны сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны является абсолютным нравственным приоритетом. Советский народ заплатил самую высокую цену за разгром нацизма", - отметил дипломат. Он вновь подчеркнул, что Россия не делит Победу "на национальные квартиры" и ценит вклад союзников в общее дело.

С речью к присутствующим обратился руководитель германской НПО "Цветы для Штукенброка", которая более полувека занимается сохранением памяти о советских военнопленных, погибших в "Шталаге 326 (VI К)", Хуберт Книсбургес. Перед участниками мероприятия выступил и историк Петер Брандт - сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта.

О захоронении

На воинском захоронении в городе Шлос Хольте-Штукенброк покоится прах 65 тыс. советских военнопленных, из них установлены имена 15 503. На территории захоронения находятся несколько памятных знаков: обелиск с красными звездами и православным крестом, мемориальный павильон с изображением православного креста, 16 бетонных стел со стеклянной поверхностью, на которых увековечены имена советских военнопленных. Над захоронением шефствует Документационный центр Шталаг 326 (VI K) Зенне.

В общей сложности через Шталаг 326, один из самых крупных шталагов того времени, за годы его существования прошли порядка 300 тыс. военнопленных, угнанных на принудительные работы в Рурскую область. Мемориал Шлос Хольте-Штукенброк в память о советских военнопленных, освобожденных американскими войсками, был воздвигнут с 7 по 30 апреля 1945 года на территории концлагеря Штукенброк по эскизу и силами самих бывших узников. Торжественное открытие памятника состоялось 2 мая 1945 года. Он стал первым мемориалом такого рода в Западной Европе.

После войны мемориал долгое время находился под угрозой сноса. Большой вклад в дело сохранения обелиска и ухода за ним внесла и продолжает вносить германская общественная организация "Цветы для Штукенброка". В 2015 году в памятной церемонии на мемориале принял участие тогдашний президент ФРГ Йоахим Гаук, который назвал советских военнопленных отдельной категорией жертв нацизма.