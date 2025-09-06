Для жителей столицы подарком в праздничный день стал концерт молодых болгарских талантов в сопровождении Генезис-оркестра под управлением Йордана Камджалова на площади перед храмом-памятником святого Александра Невского, где собралось несколько тысяч человек

СОФИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Болгария торжественно отмечает День объединения Княжества Болгария с Восточной Румелией. 140 лет назад, 6 сентября 1885 года, в Пловдиве было свергнуто протурецкое руководство Восточной Румелии, что позволило присоединить этот регион к Княжеству Болгария.

"Объединение - это триумф народной воли над цинизмом великих держав. Победа смелых над конформистами. Ведь и тогда было немало ксенофобов, сплетников и подхалимов, смирившихся с берлинским диктатом, но поезд истории прошел мимо них. Сегодня этот же поезд снова набирает обороты. Спустя 140 лет после объединения болгары снова жалуются на негодяев, а великие державы снова спорят о сферах влияния. Времена критические, и мы должны признать, что есть политические посредники, готовые потратить наше будущее, чтобы купить чужое благо. Пожертвовать суверенитетом, казной и даже нашей идентичностью - всем, за что боролись Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов", - заявил президент Болгарии Румен Радев на торжественном построении в Пловдиве.

На событии также присутствовали спикер парламента Наталия Киселова, премьер-министр Росен Желязков и другие официальные лица.

Центром событий праздничного субботнего дня стал Пловдив, где в рамках торжественных мероприятий была представлена историческая реконструкция событий 140-летней давности, когда отряды Чардафона Великого, майора Данаила Николаева и других болгарских повстанцев арестовали губернатора Пловдива Гаврилу Крыстевича, создали временное правительство и провозгласили объединение с Княжеством Болгария. Именно эти события позволили князю Александру Баттенбергу издать манифест, провозгласивший присоединение Восточной Румелии к Княжеству Болгария.

Для жителей столицы подарком в праздничный день стал концерт молодых болгарских талантов в сопровождении Генезис-оркестра под управлением Йордана Камджалова на площади перед храмом-памятником святого Александра Невского, где собралось несколько тысяч человек. Торжественные мероприятия с участием воинских подразделений прошли в Стара Загора, Ямболе, Плевене, Русе, Варне, Бургасе, Сливене и других городах.

Шаг к свободе

Акт объединения был самостоятельным шагом болгарского княжества, которым болгарский народ отверг положения Берлинского договора, подписанного в июне 1878 года и изменившего условия Сан-Стефанского мирного договора в ущерб Болгарии и России по итогам Русско-турецкой освободительной войны. Берлинский трактат разделил Болгарию на три части: вассальное княжество от Дуная до Балкан с центром в Софии, автономную провинцию Турецкой империи Восточную Румелию и Македонию, которая возвращалась Турции. Манифест князя Александра Баттенберга, в котором он объявил о присоединении Восточной Румелии к Княжеству Болгария, стал нарушением Берлинского договора, однако именно с этого дня Болгария стала единым и свободным государством.

Решением Народного собрания (парламента) Болгарии от 16 февраля 1998 года день 6 сентября был объявлен национальным праздником.