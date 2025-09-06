Европейские страны "беднеют, финансируя украинскую войну безвозвратными средствами", добавил швейцарский политик

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Европа до сих пор не осознает, что потеряла все, пожертвовав своей дружбой с Россией с подачи США. Такое мнение выразил швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

По его мнению, для Европы, вынужденной следовать за своим американским наставником, госпереворот в Киеве в 2014 году "оказался почти столь же катастрофичным, как и для Украины". Меттан полагает, что европейским странам пришлось "постепенно разрывать связи с Россией после серии сфабрикованных дел", направленных на подрыв ее отношений с Москвой, включая взрыв малайзийского Boeing 777, первые антироссийские санкции, дело Скрипаля и массовую высылку российских дипломатов, шантаж в отношении "Северных потоков", дело Навального и отказ Украины выполнять минские соглашения.

"Пытаясь сыграть американской картой против дружбы с Россией, нейтралитета с Китаем и сочувствия с остальным миром, она [Европа] в конечном итоге потеряла все, - пишет политик на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Хуже всего то, что она даже не осознает этого и продолжает верить, что благодаря превосходству своих ценностей она сможет и дальше руководить миром".

Так, европейские страны "беднеют, финансируя украинскую войну безвозвратными средствами". Кроме того, европейские страны "рискнули ослабить свои институты и доверие к демократии, нападая на оппозиционные партии и преследуя их лидеров". В качестве доказательства Меттан ссылается на судебные процессы против лидера французской парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, аннулирование кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах в Румынии в конце 2024 года и попытки ФРГ запретить партию "Альтернатива для Германии".