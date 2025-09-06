Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предложит членам объединения еще больше укрепить торговые отношения в ответ на тарифные меры Вашингтона, заявил политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство Бразилии созвало внеочередной саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи, чтобы сообщество дало единый ответ на агрессивные действия Соединенных Штатов в отношении некоторых членов блока. Об этом ТАСС заявил бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Роберту Сантус.

"Ожидания Планалту (администрации президента Бразилии - прим. ТАСС) заключаются в том, чтобы дать совместный ответ БРИКС на агрессию США и продемонстрировать, что блок остается примером многосторонности и уважения между странами", - отметил эксперт.

По его словам, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва предложит членам сообщества еще больше укрепить торговые отношения в ответ на тарифные меры Белого дома. "Часть бразильских товаров, в отношении которых действуют тарифы США, может быть перенаправлена на другие рынки в странах БРИКС", - подчеркнул Сантус.

"Власти США ввели санкции против основных членов блока, это естественным образом способствует углублению ими многосторонних отношений [в рамках сообщества] и поиску альтернатив в условиях [международной] нестабильности при все более враждебной политике Вашингтона. Это сложный период [для БРИКС], но он открывает ряд <...> возможностей для блока", - заключил аналитик.

Саммит БРИКС в формате ВКС пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме уже подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет в нем участие. Главный советник президента Бразилии Селсу Аморим по итогам визита в Пекин отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин также будет присутствовать на встрече. Известно также, что Индию представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.