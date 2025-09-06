Трамп заявил о готовности США продолжать военные операции в Карибском бассейне

Президент США сообщил, что ВС страны находятся в состоянии готовности

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. США готовы продолжать военные операции в Карибском бассейне для борьбы с наркокартелями. Об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона и временного председателя Сената Чака Грассли.

"Хочу проинформировать вас о военных действиях, предпринятых 2 сентября 2025 года в Карибском море, и о перспективе осуществления таких действий в будущем. <...> На данный момент невозможно предсказать масштаб и продолжительность военных операций. ВС США остаются в состоянии готовности для проведения дальнейших военных операций", - говорится в письме от 4 сентября. Оно было опубликовано в субботу журналисткой телекомпании CNN Алайной Трин.

2 сентября президент США сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля. По словам Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что республика подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, неприкрытое давление Запада на Венесуэлу и нагнетание ситуации вокруг нее является абсолютно недопустимым методом ведения дел и создает угрозу безопасности.